Ein Teil der Fans, so Zverev, habe es an Respekt fehlen lassen. "Da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dritter Satz, Tiebreak, seid wenigstens respektvoll", so der Hamburger.

Noch mehr als die Reaktionen aus dem Publikum ärgerte Zverev allerdings die verpasste Chance auf den Titel in der kalifornischen Wüste.

Das wurde auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, bei dem er zwei Matchbälle vergab , deutlich.

Der 24-Jährige war sichtlich frustriert, die Fragen der Journalisten trugen nicht gerade zur Besserung der Stimmung bei.

Zverev-Frust nach Pleite: "Welche Antwort wollt ihr hören?"

"Ich komme gerade vor fünf Minuten aus einem Match , dass ich mit 7:6 im dritten Satz verloren habe. Bei einem Masters, das ich hätte gewinnen können. Ich weiß nicht, welche Antwort ihr gerne von mir hören wollt. Es ist gerade kein sensationell gutes Gefühl", ließ Zverev wissen.

Zverev: "Will einfach nur nach Hause"

Das Turnier-Aus tue "weh, denn ich wusste, dass ich nach der Niederlage von Stefanos der Favorit auf den Turniersieg war". Damit spielte der Olympiasieger auf die überraschende 4:6, 6:2, 4:6-Niederlage von Tsitsipas gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili an.

Zverev war zusammen mit Tsitsipas und US-Open-Champion Daniil Medvedev als Favorit in das Masters-Event gegangen. Die Halbfinals gehen nun ohne das Star-Trio über die Bühne, da auch Medvedev - schon im Achtelfinale - mit 6:4, 4:6, 3:6 an Grigor Dimitrov gescheitert war.

Riesenführung verspielt: Die besten Szenen zum Zverev-Aus

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel kommt es damit zu den Partien zwischen Fritz und Basilashvili sowie Dimitrov und Cameron Norrie.

Zverev hat indes nur noch einen Wunsch. "Ich will einfach nur nach Hause, um ehrlich zu sein."

