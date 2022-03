"Heute war es etwas schlechter als sonst", gab Nadal auf einer Pressekonferenz zu: "Es ist wahr, dass mir der Fuß in den vergangenen Tagen etwas mehr Probleme bereitet hat."

Er wolle aktuell nichts "verstecken oder lügen", so der amtierende Australian-Open-Champion nach dem 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)-Arbeitssieg gegen den US-Amerikaner Opelka: "Ich hoffe, der Fuß hält. Ich denke nicht so viel darüber nach. Ich denke nur an Tennis und an meinen nächsten Gegner."

Das Müller-Weiss-Syndrom, eine Knochenkrankheit, die beim Spanier zu einer Deformierung des Kahnbeins im Mittelfuß führte, und die ihn schon seine komplette Karriere lang begleitet, hatte Nadal in der zweiten Jahreshälfte 2021 lange außer Gefecht gesetzt.

Der 35-Jährige verpasste Wimbledon, die Olympischen Spiele und die US Open, feierte zu Jahresbeginn mit drei Titeln in Folge - unter anderem bei den Australian Open in Melbourne - aber ein fulminantes Comeback auf die Tour.

Nadal will Erfolgsserie auf Hartplatz weiter ausbauen

In Indian Wells will er diese Serie weiter ausbauen. "Ich versuche einfach, bereit zu sein und positiv zu bleiben, weil das mein letztes Turnier auf Hartplatz ist. Danach geht es wieder zurück auf Sand. Das wird wahrscheinlich helfen", so Nadal.

Aktuell bereite ihm die Fußverletzung noch nicht so große Probleme, um über eine Turnieraufgabe nachzudenken. Doch Nadal weiß: "Es kann immer etwas passieren. Das wissen wir."

Im Viertelfinale wartet mit Nick Kyrgios (ab 23:00 Uhr im LIVESCORING) eine knifflige Aufgabe. "Er spielt sehr gut. Jeder weiß, wie gut er ist, wenn er motiviert ist", so Nadal: "Das wird ein guter Test für mich. Ich versuche, dafür bereit zu sein."

