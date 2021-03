Publiziert 28/03/2021 Am 18:20 GMT | Update 28/03/2021 Am 18:42 GMT

Alexander Zverev, der zuvor beim ATP-Turnier in Acapulco triumphierte, war in Miami bereits in der zweiten Runde am Finnen Emil Ruusuvuori gescheitert. Der Weltranglistensiente unterlag 6:1, 3:6, 1:6.

Dominik Koepfer musste schon in der ersten Runde die Segel streichen. Er verlor gegen Hugo Gaston 1:6, 4:6.

Yannick Hanfmann schaffte es in Runde zwei, musste sich dort aber Karen Khachanov 3:6, 2:6 geschlagen geben.

ATP Masters Miami Nach überraschend frühem Aus in Miami: Zverev wieder im Jammertal GESTERN AM 13:31

Das könnte Dich auch interessieren: Bittere Bilanz: Kerber und Zverev in Miami mit Rückfällen in alte Muster

(SID)

Highlights: Kerber scheitert nach klarer Führung in 3. Runde

Tennis Federer in der Kritik, Zverev irritiert: Chaos-Ranking erhitzt Gemüter 25/03/2021 AM 21:53