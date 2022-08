Gegen Sebastián Báez hatte Nick Kyrgios nur wenig Mühe. Der 27-Jährige siegte 6:4, 6:4 und baute seine Serie damit auf sieben gewonnene Matches in Serie aus.

"Körperlich fühle ich mich gut", sagte er: "Mental bin ich sehr müde. Ich hatte die letzten Tage nicht viel Schlaf, aber ich versuche, das hinter mir zu lassen."

Er fuhr fort: "Ich bin in Montreal, und ich habe in der Vergangenheit in Montreal kein gutes Tennis gespielt. Also wollte ich hier auf den Platz treten und das Match gegen Medvedev klarmachen." Kyrgios gewann vergangene Woche das Turnier in Washington . Seine gute Form untermauerte er zudem mit der Finalteilnahme in Wimbledon