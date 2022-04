Tennis

Alexander Zverev nach Aus in München auf der PK tief enttäuscht: "Mein schlechtestes Match seit sechs Jahren"

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Olympiasieger unterlag dem erst 18-jährigen Dänen Holger Runde im Achtelfinale 3:6, 2:6. In der anschließenden Pressekonferenz zeigte sich der 24-Jährige tief enttäuscht und räumte sogar ein, dass dies sein "schlechtestes Match seit sechs Jahren" war. Zverevs Aussagen auf der Pressekonferenz im Video.

00:01:03, vor 2 Stunden