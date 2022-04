Tennis

ATP München: Philipp Kohlschreiber unterliegt Daniel Altmaier - die Highlights

Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in München in der ersten Runde gescheitert. Der 38 Jahre alte Augsburger, der von Turnierdirektor Patrik Kühnen eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hatte, unterlag in einem deutschen Duell Daniel Altmaier (Kempen) nach zähem Ringen 6:7 (5:7), 6:3, 1:6 - die Highlights..

00:02:39, vor einer Stunde