Das deutsche Erfolgsdoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) greift beim ATP-Turnier in München nach seinem sechsten gemeinsamen Titel.

Die zweimaligen Sieger der French Open setzten sich im Halbfinale mit 7:5, 6:3 gegen Lloyd Glaspool/Harri Heliovaara (Großbritannien/Finnland) durch und treffen am Sonntag im Endspiel auf Rafael Matos/David Hernandez (Brasilien/Spanien).

Nach 81 Minuten sicherten sich Krawietz/Mies auf dem Centre Court des MTTC Iphitos mit ihrem ersten Matchball ihre zweite Finalteilnahme innerhalb von einer Woche.

Am vergangenen Sonntag hatte das in München an Nummer drei gesetzte Duo das 500er-Turnier in Barcelona gewonnen. Für den Turniersieg ist diesmal ein Preisgeld von 28.250 Euro ausgesetzt.

(SID)

