"Ich weiß nicht, was dieses Wort in ihrer Sprache bedeutet, aber in meiner heißt es nichts Gutes", sagte Djokovic schmunzelnd. Er ergänzte: "Ich wäre lieber nicht das Tennis-Monster."

Djokovic führte aus: "Die Statistik gegen die meisten Top-Spieler ist positiv und das ist toll. Wir spielen so viele Turniere und manche von uns waren schön häufiger hier als die jungen Spieler. Viele Spiele können helfen, wenn man vor Herausforderungen steht und man auf die besten Gegner trifft. Ich habe mich in meiner Karriere gut geschlagen. Das wollte ich immer erreichen."

Ad

Nach seinem Wimbledon-Triumph in diesem Jahr steht der Djoker bei mittlerweile 21 Grand-Slam-Erfolgen, nur Australian-Open- und French-Open-Sieger Rafael Nadal gewann im Herren-Tennis häufiger eines der vier wichtigsten Turniere (22 Mal).

ATP Paris Isner eine Nummer zu groß: Nächste Auftaktpleite für Otte VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Neue Allianz: Davis Cup ab 2023 im ATP-Kalender

Hartes Stück Arbeit: Medvedev beißt sich zum Titel

ATP Paris Djokovic: Bin nicht das "Monster" des Tennissports VOR 2 STUNDEN