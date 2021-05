Der Australian-Open-Finalist musste sich seinem russischen Landsmann Aslan Karatsev 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Bereits in der vergangenen Woche musste Medvedev beim ATP-Masters in Madrid im Achtelfinale (4:6, 7:6 (7:2), 1:6 gegen den Chilenen Cristian Garín) die Segel streichen.

Ganz anders präsentierte sich dagegen Nadal bei seinem Auftaktmatch in der italienischen Hauptstadt. Obwohl Youngster Sinner dem 20-fachen Grand-Slam-Champion durchaus Paroli bot, verwandelte der Spanier nach zwei umkämpften Sätzen (7:5, 6:4) nach insgesamt zwei Stunden und 12 Minuten seinen dritten Matchball.

Nächster Gegner von Nadal ist Shapovalov, der Lokalmatador Stefano Travaglia 7:6 (7:2), 6:3 bezwang. Im Viertelfinale könnte es dann erneut zum Duell zwischen dem Sandplatz-König und Alexander Zverev kommen . Bereits in der Vorwoche trafen die beiden in der Runde der letzten Acht in Madrid aufeinander. Mit dem besseren Ausgang für den Deutschen (6:4, 6:4)