Publiziert 15/05/2021 Am 16:16 GMT | Update 15/05/2021 Am 16:16 GMT

Novak Djokovic hatte sich erst am Samstag in einem spektakulären Viertelfinal-Duell gegen Stefanos Tsitsipas durchgesetzt.

Der Titelverteidiger aus Serbien musste in der Fortsetzung der am Freitag wegen Regens abgebrochen Partie allerdings hart kämpfen, ehe sein 4:6, 7:5, 7:5-Erfolg nach 3:18 Stunden Spielzeit endlich feststand

In den Sätzen zwei und drei lief Djokovic gegen Monte-Carlo-Sieger Tsitsipas jeweils einem Break hinterher, schaffte aber noch die Wende. Sonego hatte sich gegen den stärker eingeschätzten Russen Andrey Rublev mit 3:6, 6:4, 6:3 durchgesetzt.

ATP Rom Dank Aufholjagd an Tag zwei: Djokovic ringt Tsitsipas nieder VOR 5 STUNDEN

Nadal hatte sich am Freitag mit seinem Sieg im Viertelfinale gegen Alexander Zverev erfolgreich revanchiert. Der Hamburger hatte den Grand-Slam-Rekordchampion aus Mallorca in der Vorwoche in Madrid auf dem Weg zu seinem vierten Masterstitel im Viertelfinale ausgeschaltet.

DAS GELBE VOM BALL: Der Tennis-Podcast von Eurosport

Das könnte Dich auch interessieren: Warum Zverev bereit für den Grand-Slam-Sieg ist

(SID)

Weltklasse-Viertelfinale: Djokovic bezwingt Tsitsipas in Rom

Olympia Tokio 2020 Federer wegen Olympia beunruhigt: "Es ist schwierig" VOR 19 STUNDEN