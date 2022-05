Denis Shapovalov sah genau hin, um nach seinem zweiten Aufschlag einen Abdruck zu überprüfen. Der Ball war zunächst vom Linienrichter gutgegeben worden, ehe Stuhlschiedsrichter Richard Haigh per Overruling anders entschied.

Schmeckte Shapovalov gar nicht.

Der 23-Jährige kletterte übers Netz und missachtete damit die Regeln. "Denis, hör zu, weil du das Netz überquert hast, bekommst du einen weiteren Regelverstoß zugeschrieben", erklärte Haigh dem Weltranglisten-16. "Nein, es ist dumm. Das ist so unfair. Rufen Sie den Supervisor, ich habe ihnen ja die Markierung gezeigt", konterte Shapovalov.

Der Supervisor sah das Ganze indes wie der Referee. Die Zuschauer quittierten die Aktion mit Buhrufen, was Shapovalov ebenfalls gegen den Strich ging. "Haltet die Klappe", herrschte der Kanadier das Publikum an - was eine Game Penalty nach sich zog und Sonego eine 5:3-Führung im zweiten Satz bescherte.

Am Ende aber jubelte Shapovalov, der die Partie nach 3:11 Stunden mit 7:6 (7:5), 3:6 und 6:3 für sich entschied.

