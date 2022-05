Thiem ließ zum Auftakt des Masters in Rom phasenweise seine Klasse aufblitzen und brachte sein italienisches Gegenüber sogar mehrmals in Bedrängnis.

Beim Stand von 2:1 aus seiner Sicht vergab er jedoch zwei Breakbälle und überließ Fognini, der das Publikum auf seiner Seite hatte, damit das Momentum. Wenig später holte sich der Italiener dann nach dem ersten Break der Partie zum 5:4 den ersten Durchgang (6:4).

Ad

Im zweiten Satz stemmte sich Thiem zunächst noch gegen die drohende Niederlage und wehrte den ersten Matchball von Fognini beim Stand von 4:5 aus seiner Sicht ab. Im Tie-Break zog Thiem letzten Endes aber den Kürzeren (5:7) und musste die Segel erneut in Runde eins streichen.

ATP Rom Eklat zum Auftakt: Shapovalov pöbelt Fans in Rom an VOR 2 STUNDEN

Kurios: Seinen letzten Sieg auf der ATP-Tour feierte die Nummer 162 der Welt vor fast genau einem Jahr in Rom. Damals zog er gegen Marton Fucsovics ins Achtelfinale ein. Davon ist der gebürtige Niederösterreicher zurzeit weit entfernt. Kommende Woche möchte Thiem beim ATP-250-Turnier in Genf die Trendwende einleiten, um bei den French Open möglichst wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Fognini trifft in der Runde der letzten 32 auf den Sieger der Partie zwischen Pedro Martinez und Jannik Sinner.

Wawrinka feiert ersten Sieg seit 15 Monaten

Stan Wawrinka konnte hingegen einen lang ersehnten Erfolg verzeichnen. Dem Schweizer gelang gegen Reilly Opelka, seines Zeichens die Nummer 17 der Weltrangsliste, sein erster Sieg auf der ATP-Tour seit 15 Monaten.

Der 37-Jährige setzte sich mit 3:6, 7:5, 6:2 gegen den US-Amerikaner durch. Am Mittwoch trifft Wawrinka auf Laslo Djere (Serbien).

Das könnte Dich auch interessieren: Eklat zum Auftakt: Shapovalov pöbelt Fans in Rom an

Erster Sieg seit 15 Monaten: Wawrinka kegelt Top-20-Spieler raus

ATP Rom Nach Triumph in Madrid: Alcaraz sagt Start in Rom ab VOR 8 STUNDEN