David Goffin gab zugleich vorerst Entwarnung: "Ich fühle mich bisher gut." Der Belgier schrieb weiter: "Ich werde mich in Quarantäne vergeben und wenn alles gut geht, werde ich in Antwerpen zurück sein." Zudem bedankte er sich für die Unterstützung seiner Fans.

Das ATP-Turnier in seiner belgischen Heimat beginnt am 19. Oktober. Bei den aktuell laufenden French Open scheiterte Goffin in der ersten Runde am jungen Italiener Jannik Sinner 5:7, 0:6, 3:6.