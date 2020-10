Plötzlich stand es im zweiten Satz 2:4 statt 2:3, was der 26-Jährige nicht fassen konnte.

Während einer medizinischen Behandlungspause fragte er, ob er im Anschluss auf die Toilette gehen dürfe. Der Stuhlschiedsrichter Richard Haigh genehmigte diese auch, merkte aber an: "Aber du musst so schnell wie möglich sein. Es ist deine eigene Zeit." Dabei war aber nicht klar ersichtlich, was darunter zu verstehen war.