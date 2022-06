Vom ATP Turnier in Stuttgart berichtet Tobias Laure

217 km/h, 219 km/h, dann wieder 216 km/h. Krachend kamen die gewaltigen Aufschläge von Matteo Berrettini übers Netz. Man muss fürchten, dass so schnell kein Gras mehr wachsen wird an den Stellen, an denen die Bälle einschlugen.

Der Italiener sicherte sich so aber jede Menge freie Punkte, schien die Angelegenheit im Achtelfinale gegen Radu Albot im Griff zu haben.

Und doch gelang es dem 32-Jährigen aus der Republik Moldau mit einem Break den zweiten Satz für sich zu entscheiden. Berrettini musste in die "Verlängerung".

Das Match blieb eng. Während Albot aber drei Breakchancen liegen ließ, nutzte der Weltranglistenzehnte seine einzige und beendete das Match nach einer Stunde und 53 Minuten zu seinen Gunsten.

Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit Jan-Lennard Struff kommen. Dafür muss der Warsteiner aber die Partie gegen Lorenzo Sonego drehen.

Das Match wurde beim Stand von 6:7 (2:7), 4:3 aufgrund des einsetzenden Regens unterbrochen. Weiter geht es am Donnerstag.

