Das Jahr 2022 hätte für Kyrgios kaum erfolgreicher laufen können. In Wimbledon kämpfte sich der 27-Jährige in das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere, wenige Wochen später gewann er die Citi Open in Washington.

Trotz seines Höhenflugs machen sich die Auswirkungen dieser Belastung auf Dauer aber bemerkbar, so Kyrgios. "Du stellst dich jedes Mal einer solch hohen Verantwortung und kannst teilweise bis zu drei Stunden auf dem Court stehen. Das ist anstrengend und wirklich ernst", führte er aus.

Um sich während der zehrenden Wochen und Monate auf der ATP-Tour abzulenken und den Druck auf den eigenen Schultern zu verteilen, freut sich Kyrgios auf seine regelmäßigen Auftritte im Doppel an der Seite seines Landsmannes Thanasi Kokkinakis, mit dem er die diesjährigen Australian Open gewann.

"Sicherlich hilft es, die Doppel zu spielen", unterstrich Kyrgios. "Das Doppel mit Thanasi zu spielen, bringt den Spaß zurück." Nichtsdestotrotz nehme Kyrgios nicht nur aus Vergnügen an den Events teil: "Aber gleichzeitig ist es auch mein Job. Ich muss Geld verdienen - also spiele ich beide Events."

Kyrgios muss sich in Tokio zurückziehen

In den vergangenen Tagen befand sich Kyrgios in Tokio auf dem Weg, sowohl im Einzel als auch im Doppel den Titel einzutüten. Doch vor dem Einzel-Viertelfinale gegen Taylor Fritz musste der Australier dieses Vorhaben aufgeben. Das Knie bereitete dem Wimbledon-Finalist Beschwerden.

"Es ist die bessere Entscheidung für meinen Körper. Nach dem Einspielen mit Thanasi am Morgen habe ich gespürt, dass ich vorsichtig sein muss", verkündete er seinen Rückzug.

"Ich habe noch einige Turniere am Ende der Saison und möchte mich dort gut präsentieren. So wie diese Woche hier in Tokio. Deshalb bin ich natürlich frustriert. Es bricht mir das Herz."

Neben seinem Duell gegen Fritz musste Kyrgios auch das Doppel-Halbfinale gegen Mackenzie McDonald und Marcelo Melo absagen.

