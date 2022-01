"Ich werde für den Moment nur zwei Sachen sagen. Erstens: Ich hoffe, dass Novak okay ist. Ich kenne ihn sehr gut, wir haben ein gutes Verhältnis", erklärte Murray. Er schob nach: "Zweitens: Die ganze Sache ist nicht gut für den Tennissport und alle, die involviert sind. Ich glaube, es ist sogar richtig schlecht."

Djokovic sitzt aktuell in Melbourne in einem Hotel für Ausreisepflichtige fest. Er will weiter mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung beim ersten Grand Slam des Jahres (ab 17. Januar) antreten. Ein Gericht soll am Montag über eine mögliche Ausweisung entscheiden.

