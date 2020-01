Der Weltranglistenerste und Lokalmatadorin Ashleigh Barty startet gegen Lesia Tsurenko (Ukraine). Serena Williams, die Grande Dame des Frauen-Tennis, bekommt es in der ersten Runde mit der Russin Anastasia Potapowa zu tun.

Titelverteidigerin Naomi Osaka, Nummer drei der Setzliste, tritt zum Auftakt gegen Marie Bouzkova (Tschechin) an.

Kerber, die Australian-Open-Siegerin von 2016, ist in Melbourne an Position 17 gesetzt. Im vergangenen Jahr scheiterte die 31-Jährige in der vierten Runde an der US-Amerikanerin Danielle Collins.

Zuletzt musste die dreimalige Grand-Slam-Siegerin beim WTA-Turnier in Adelaide verletzungsbedingt im Achtelfinale aufgeben.

Matches mit deutscher Beteiligung im Überblick:

Qualifikantin - Angelique Kerber (GER)

Laura Siegemund (GER) - Coco Vandeweghe (USA)

- Coco Vandeweghe (USA) Catherine Bellis (USA) - Tatjana Maria (GER)

Julia Görges (GER) - Viktoria Kuzmova (SVK)

Matches der weiteren Topstars im Überblick:

Ashleigh Barty (AUS) - Lesia Tsurenko (UKR)

Kristina Mladenovic (FRA) - Karolina Pliskova (CZE)

Naomi Osaka (JPN) - Marie Bouzkova (CZE)

Jennifer Brady (USA) - Simona Halep (ROM)

Elina Svitolina (UKR) - Katie Boulter (GBR)

Belinda Bencic (SUI) - Anna Karolina Schmiedlova (SVK)

Katerina Siniakova (CZE) - Petra Kvitova (CZE)

Serena Williams (USA) - Anastasia Potapova (RUS)

Irina-Camelia Begu (ROM) - Kiki Bertens (NLD)

Madison Keys (USA) - Daria Kasatkina (RUS)

Johanna Konta (GBR) - Ons Jabeur (TUN)

Marketa Vondrousova (CZE) - Svetlana Kuznetsova (RUS)

Donna Vekic (CRO) - Maria Sharapova (RUS)

Venus Williams (USA) - Cori Gauff (USA)

Kristie Ahn (USA) - Caroline Wozniacki (DEN)

