Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel), Andrea Petkovic (Darmstadt) und Laura Siegemund (Metzingen) waren in Melbourne schon an ihren Auftakthürden gescheitert.

"Es ist schade, dass ich in den wichtigen Situationen im ersten Satz vielleicht nicht mein bestes Tennis gespielt habe", sagte Barthel: "Aber es ist lange her, dass ich ein Match auf diesem Niveau gegen eine so gute Spielerin gespielt habe. Deswegen kann ich stolz auf mich sein, ich kann viel Positives aus dem Match ziehen."