Fast vier Stunden lang lieferten sich Fognini und Caruso in der John Cain Arena einen verbissenen Kampf. Man hätte annehmen dürfen, dass die Kontrahenten sich nach einem solchen Match am Netz gegenseitig Respekt zollen.

"Du hast verdammtes Glück gehabt, du solltest dich entschuldigen", fuhr Fognini den Verlierer am Netz an.

Für Caruso, der als Außenseiter gegen den an Position 16 gesetzten Fognini galt, war die Szenerie doppelt bitter. Im Tiebreak hatte der Weltranglisten-78. eine 5:1-Führung aus der Hand gegeben und damit den erstmaligen Drittrundeneinzug in Melbourne verpasst.

Kurz bevor die beiden Streithähne in den Katakomben verschwanden, bellte Fognini den 28-Jährigen an, er solle ihn nicht attackieren. "Ich habe dich nicht angegriffen. Ich habe gesagt, dass man sich so nicht verhält, weil ich zuvor kein Wort in deine Richtung verloren habe", keilte Caruso zurück.