Die amtierende US-Open-Siegerin, die die French Open 2020 ausgelassen hatte, feierte durch ihren Finalsieg bereits ihren 21. Sieg auf der Tour in Folge und heimste nach den US Open 2018 und 2020, sowie den Australian Open 2019 ihren vierten Grand-Slam-Titel ein.

Während Osaka vier der fünf sich ihr bietenden Breakchancen nutzte, verwandelte Brady nur zwei von vier. Am Ende dominierte Osaka alle Statistiken der Partie; sie schlug mehr Asse als Brady (6:2), leistete sich weniger Doppelfehler (2:4), hatte die besseren Quoten beim Aufschlag und das insgesamt härtere Service (176 km/h beim ersten Aufschlag im Schnitt). Osaka schlug 16 Winner (Brady: 15) und leistete sich weniger vermeidbare Fehler (24 zu 31).

Osaka hat damit in Melbourne 2021 nur einen einzigen Satz verloren, als sie beim 4:6, 6:4, 7:5 im Achtelfinale gegen Garbiñe Muguruza zwei Matchbälle abwehren musste . Im Halbfinale hatte Osaka die Tennis-Queen Serena Williams ausgeschaltet .

Bradys erster Einzug in ein Grand-Slam-Finale kam überraschend, war ihre Vorbereitung doch extrem gestört.

Die 25-Jährige gehörte wie Angelique Kerber (Kiel) zu den über 70 Profis, die im Vorfeld der Australian Open wegen Coronafällen auf ihren Flügen 14 Tage in strikter Quarantäne verbringen mussten und ihr Hotelzimmer nicht verlassen durften.

Im Vorjahr hatte Osaka schon gegen die vom Deutschen Michael Geserer trainierte Brady im Halbfinale der US Open in drei Sätzen die Oberhand behalten .

Auch im Endspiel von Melbourne war die Japanerin favorisiert, schon 2019 hatte sie bei den Australian Open triumphiert. Bradys bestes Ergebnis in Melbourne war bisher der Achtelfinaleinzug 2017 gewesen.

In der Weltrangliste überholt Osaka wegen des eingefrorenen Rankings, das aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch ältere Ergebnisse berücksichtigt, "nur" Simona Halep und rückt hinter Ashleigh Barty, die in Melbourne wie Halep nach knapp einem Jahr Spielpause im Viertelfinale gescheitert war, auf Platz zwei vor. Brady klettert in der neuen Weltrangliste dagegen elf Plätze nach oben und steht nun auf Rang 13.