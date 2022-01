Andrea Petkovic haderte mit ihrem Spiel, schimpfte immer wieder laut und schlug ihren Schläger wütend auf den blauen Hartplatz: Für die 34 Jahre alte Darmstädterin sind die Australian Open schon nach dem ersten Match beendet.

Die einstige Viertelfinalistin von Melbourne war beim 2:6, 0:6 chancenlos gegen die höchst solide French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien.

Petkovic hatte großen Respekt vor der Herausforderung Krejcikova geäußert, aber ihrer 46. Grand-Slam-Teilnahme nach einer "perfekten Vorbereitung" mit Optimismus entgegengeblickt.

In der Kia Arena des Melbourne Parks lief dann aber wenig bei der früheren Weltranglistenneunten zusammen. Ihr erster Aufschlag kam zu selten, dazu machte Petkovic viele einfache Fehler und verkrampfte mehr und mehr. 2011 hatte Petkovic als Bestleistung das Viertelfinale in Melbourne erreicht, war seither aber nie über die zweite Runde hinaus gekommen.

Auch Tatjana Maria ist bei den Australian Open in der ersten Runde gescheitert. Die Tennisspielerin aus Bad Saulgau verkaufte sich gegen die US-Open-Halbfinalistin Maria Sakkari (Griechenland/Nr. 5) bei der 4:7, 6:7 (2:7)-Niederlage aber teuer.

Die 34 Jahre alte Maria stand in Melbourne aufgrund ihres Protected Rankings im Hauptfeld, obwohl sie in der Weltrangliste nur auf Platz 258 geführt wird. Erst im Juli 2021 war sie nach der Geburt ihrer zweiten Tochter und fast einjähriger Pause auf die Tour zurückgekehrt.

Für die Teilnahme an der ersten Runde gibt es immerhin 103.000 Australische Dollar (65.035 Euro).

Insgesamt sind am ersten Turniertag acht deutsche Profis im Einsatz, darunter auch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) im Duell mit Landsmann Daniel Altmaier (Kempen) in der Night Session in der Rod-Laver-Arena (2. Match nach 9:00 Uhr live bei Eurosport und im Liveticker ).