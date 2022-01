Daniil Medvedev war richtig sauer - oder besser: Er wollte den Eindruck vermitteln.

Mal beschwerte sich der Weltranglistenzweite darüber, dass er nicht aufs Klo gehen dürfe, während Maxime Cressy Unterbrechungen gestattet werden. Mal passte ihm der Umgang mit der Shot Clock nicht.

Die Rahmentreffer seines Gegners deutetet Medvedev lautstark als unverschämtes Glück und auch die Tatsache, dass er sich zunächst nicht in der Kabine umziehen durfte, trieben den Puls des Russen in die Höhe. "Für wen sie denn die Regeln?", fragte der Russe provokant.

Kontrahent Cressy und Stuhlschiedsrichter Renaud Lichtenstein brauchten gute Nerven.

"Was zur Hölle sagt Medvedev?"

Ganz so tragisch war das Ganze freilich nicht. "Ich habe einfach irgendetwas gesagt, um ein wenig in seinen Kopf zu kommen. Es ging darum, dass er sich fragt: 'Was zur Hölle sagt dieser Medvedev da?' Ich dachte, vielleicht verschlägt er dann ein paar Bälle", gab Medvedev im Interview mit Eurosport-Expertin Barbara Schett unumwunden zu.

Eine Strategie, die der 25-Jährige seit Jahren anwendet - und mit der er immer wieder den Zorn seiner Gegner auf sich zieht. Dabei sei der Trash Talk nie persönlich gemeint . "Einige Spieler verstehen nicht, warum ich so bin. Ich mache ja manchmal schlechte Dinge auf dem Platz, aber sie können nicht zwischen dem Tennis-Leben und dem normalen Leben unterscheiden", hatte Medvedev einst erklärt.

Im Viertelfinale trifft Medvedev nun auf Félix Auger-Aliassime. Man darf davon ausgehen, dass er sich auch für diesen Gegner etwas Besonderes ausdenken wird ...

