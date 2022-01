Die 32 Jahre alte Cornet trotzte dabei der großen Hitze um die 33 Grad im Schatten, die das Tennisspielen für die Spielerinnen zur Tortur machte.

Nach 2:34 Stunden verwandelte die Weltranglisten-61. ihren dritten Matchball, sank anschließend ergriffen auf die Knie und verdrückte einige Freudentränen.

"Es war ein unglaublicher Kampf hier in der Hitze. Nach einer halben Stunde haben wir gedacht, wir können nicht mehr. Aber wir haben zweieinhalb Stunden durchgehalten", sagte Cornet anschließend: "Ein Traum wird für mich wahr mit meinem ersten Viertelfinale. Es ist nie zu spät."

Im ersten Durchgang verhalf Cornet ein Break zum 6:4 zum Satzgewinn. Im zweiten Satz führte Cornet schon 3:1. Mit einem Lauf von 16:0-Punkten sicherte sich Halep dann aber den Satzausgleich (6:3), konnte den Schwung aber nicht in den dritten Satz mitnehmen.

Achtelfinale: Halep verliert episches Hitzeduell gegen Cornet - Highlights

Cornet bricht Achtelfinal-Fluch

Beide Spielerinnen hatten während des Spiels immer wieder mit der Sonne zu kämpfen. Cornet beschwerte sich mehrfach bei Schiedsrichterin Marijana Veljovic (Serbien), forderte eine Unterbrechung der Partie nach der sogenannten "heat rule". Dafür waren aber die Parameter nicht gegeben, die Luftfeuchtigkeit war unter anderem nicht hoch genug.

"Diese Hitze kriecht einem immer wieder in den Kopf rein", meinte Eurosport-Expertin Barbara Rittner: "Beide haben enorm gelitten. Hut ab vor diesen beiden Kämpferinnen."

Im dritten Satz zog Cornet nach dem 3:3 davon. Halep konnte bei 3:5 und eigenem Aufschlag zwar noch zwei Matchbälle abwehren, mit eigenem Service machte Cornet dann aber den Sieg perfekt.

Cornets bislang größter Grand-Slam-Erfolg war der Einzug ins Achtelfinale gewesen (1x Australian Open, 2x French Open, 1x Wimbledon, 1x US Open). Die Französin ist seit 2005 bei Major-Turnieren am Start. Halep, die 2018 in Australien im Finale gestanden war, verpasste ihrerseits ihren sechsten Viertelfinaleinzug in Melbourne.

Simona Halep - Australian Open 2022 Fotocredit: Getty Images

Collins fordert Cornet

Gegnerin im Viertelfinale ist Danielle Collins. Die an 27 gesetzte Amerikanerin setzte sich in einer Hitzeschlacht in 2:51 Stunden gegen Elise Mertens (Belgien/Nr. 19) 4:6, 6:4, 6:4 durch. Mertens führte im dritten Satz schon Break vor.

Die 26 Jahre alte Belgierin, 2018 im Halbfinale von Melbourne, schied damit zum dritten Mal in Folge im Achtelfinale der Australian Open aus.

Die 28 Jahre alte Collins hatte 2019 in Australien mit einem Halbfinal-Einzug für Furore gesorgt und würde das gerne 2022 wiederholen.

Ergebnisse Damen - Achtelfinale Montag:

D. Collins (USA/27) - E. Mertens (BEL/19) 4:6, 6:4, 6:4

A. Cornet (FRA) - S. Halep (ROU/14) 6:4, 3:6, 6:4

I. Swiatek (POL/7) - S. Cirstea (ROU) | Livescoring

K. Kanepi (EST) - A. Sabalenka (BLR/2) | Livescoring

Damen - Viertelfinale:

A. Barty (AUS/1) - J. Pegula (USA/21)

B. Krejcikova (CZE/4) - M. Keys (USA)

D. Collins (USA/27) - A. Cornet (FRA)

folgt

(mit SID)

