Alexander Zverev peilt am Freitag den Einzug in das Achtelfinale der Australian Open 2022 an. Der Olympiasieger bekommt es in der Day Session in der John Cain Arena mit Radu Albot aus Moldau zu tun. Die Partie wird allerdings nicht vor 06:00 Uhr MEZ beginnen.

In der Night Session sind dann die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) und die Titelverteidigerin Naomi Osaka (Japan) gefordert.

Ad

Barty muss sich mit Camila Giorgi (Italien/Nr. 30) messen, Osaka trifft auf die formstarke US-Amerikanerin Amanda Anisimova.

Australian Open Khachanov - Nadal live im TV, im Livestream und Liveticker VOR 8 STUNDEN

Den Abschluss in der Rod Laver Arena macht der 20-fache Grand-Slam-Champion Rafael Nadal (Spanien), der gegen den Silbermedaillengewinner von Tokio, Karen Khachanov aus Russland, ran muss.

Der fünfte Turniertag in Melbourne im Liveticker.

Top-Matches des Tages im Überblick:

Ab 1:00 Uhr: V. Azarenka (BLR/24) - E. Svitolia (UKR/15)

V. Azarenka (BLR/24) - E. Svitolia (UKR/15) Ca. 2:15 Uhr: B. Krejcikova (CZE/4) - J. Ostapenko (LAT/26)

B. Krejcikova (CZE/4) - J. Ostapenko (LAT/26) Ab 3:00 Uhr: K. Krawietz / A. Mies (GER/12) - A. Krajicek / S. Querrey (USA)

K. Krawietz / A. Mies (GER/12) - A. Krajicek / S. Querrey (USA) Nicht vor 3:00 Uhr: G. Monfils(FRA/17) - C. Garín (CHL/16)

G. Monfils(FRA/17) - C. Garín (CHL/16) Ca. 3:30 Uhr: C. Alcaraz (ESP/31) - M. Berrettini (ITA/7)

C. Alcaraz (ESP/31) - M. Berrettini (ITA/7) Ca. 3:30 Uhr: R. Opelka (USA/23) - D. Shapovalov (CAN/14)

R. Opelka (USA/23) - D. Shapovalov (CAN/14) Nicht vor 6:00 Uhr: A. Zverev (GER/3) - R. Albot (MDA/Q)

- R. Albot (MDA/Q) Ab 9:00 Uhr: A. Barty (AUS) - C. Giorgi (ITA/32)

A. Barty (AUS) - C. Giorgi (ITA/32) Ab 9:00 Uhr: A. Anisimova (USA) - N. Osaka (JPN/13)

A. Anisimova (USA) - N. Osaka (JPN/13) Ca. 10:30 Uhr: K. Khachanov (RUS/28) - R. Nadal (ESP/6)

Herzlich willkommen

Guten Morgen und herzlich willkommen zum fünften Wettkampftag bei den Australian Open 2022 in Melbourne. Sebastian Würz tickert für Euch ab 6:00 Uhr die Drittrundenpartie von Alexander Zverev gegen Radu Albot und im Anschluss die komplette Night Session. Viel Spaß!

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs Chancen

Das könnte Dich auch interessieren: "Niedriger IQ": Medvedev legt sich mit Fans an

News zu den Australian Open direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Zverev exklusiv: Diese Fehler muss ich noch abstellen

Australian Open Zverev - Albot live im TV, im Livestream und Liveticker VOR 9 STUNDEN