Rafael Nadal hat bei den Australian Open die historische Chance, seinen 21. Grand-Slam-Titel zu holen und damit alleiniger Rekordsieger zu werden. Zwei Spiele stehen ihm bis dahin noch im Weg. Das erste ist das Halbfinale am Freitag, 28. Januar gegen den Italiener Matteo Berrettini. Das Spiel findet in der Rod Laver Arena statt und beginnt voraussichtlich gegen 4:30 Uhr deutscher Zeit.

Der an Nummer sieben gesetzte Berrettini hatte sich im Viertelfinale in einem Fünfsatz-Krimi gegen den Franzosen Gael Monfils durchgesetzt. Zuletzt scheiterte Berrettini bei den US Open im Viertelfinale und in Wimbledon im Finale am Serben Novak Djokovic.

Nadal hingegen bestritt das letzte Grand-Slam-Turnier im Juni 202. Bei den French Open in Paris war ebenfalls gegen Novak Djokovic im Halbfinale Schluss.

Hier gibt es alle Informationen zum Duell zwischen Berrettini und Nadal in der Rod Laver Arena.

Berrettini - Nadal live im TV

Eurosport überträgt das Viertelfinale zwischen Matteo Berrettini und Rafael Nadal am 28. Januar live im Free-TV bei Eurosport 1. Das Spiel beginnt voraussichtlich gegen 4:30 Uhr (MEZ).

Australian Open: Berrettini - Nadal live im Livestream

Zusätzlich gibt es das Halbfinal-Duell in der Rod Laver Arena auch im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player zu sehen.

Berrettini - Nadal live im Liveticker

Eurosport.de bietet zur Partie Rafael Nadal gegen Matteo Berrettini auch einen Liveticker an. Zudem gibt es bei Eurosport.de zahlreiche Highlight-Videos aus dem Match sowie alle weiteren News, Hintergrundgeschichten und Bewegtbild von den Australian Open.

