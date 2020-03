Die gebürtige Bremerin spielte im vergangenen Jahr ihr bestes Turnier in Indian Wells, wo sie erst im Finale an Bianca Andreescu scheiterte, in Miami flog sie bereits in Runde zwei gegen die Rumänin aus dem Wettbewerb.

In Stuttgart ging es für Kerber bis ins Viertelfinale. Da die Turniere aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus dieses Jahr nicht stattfinden werden, verliert Kerber automatisch die Punkte aus dem vergangenen Jahr (sollte die WTA nicht eine andere Regelung finden).

Bei den kommenden Grand-Slam-Turnieren - sollten sie stattfinden - wird die 32-Jährige also höchstwahrscheinlich erstmals seit 2011 nicht mehr zum Kreise der gesetzten Tennis-Damen zählen. Somit könnte sie ab der ersten Runde auf eine Top-Spielerin treffen, womit sich der Turnierbaum deutlich schiweriger gestaltet.

