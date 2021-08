Federer gab erst vor wenigen Tagen bekannt, sich einer dritten Operation an seinem angeschlagenen rechten Knie unterziehen zu wollen. Bereits im vergangenen Jahr ließ der Maestro zwei operative Eingriffe vornehmen und pausierte lange.

"Ich werde für viele Wochen Krücken brauchen und bin für viele Monate raus", erklärte der 40-Jährige nun in einer Videobotschaft an seine Fans.

"Ich hoffe sehr, dass wir ihn dennoch bald wieder auf dem Platz sehen. Ich denke, dass er das will und es ist auch das, was wir alle wollen", so Medvedev.

Der Russe hatte am vergangenen Wochenende in Toronto seinen vierten Masters-Erfolg gefeiert und gehört bei den US Open ab 30. August neben Novak Djokovic und Alexander Zverev zu den Topfavoriten.

Federer muss das Turnier am Big Apple am TV-Bildschirm verfolgen, was Medvedev bedauert - denn: "Wir lieben es doch alle, ihn spielen zu sehen."

