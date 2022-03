Die von Zverev angeführte Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann hatte sich Anfang März mit einem 3:1-Sieg in Brasilien in der Qualifikation durchgesetzt und schaffte den Sprung unter die besten 16.

Zverev, Olympiasieger von Tokio und aktuell Weltranglisten-Dritter, hat seine Zusage für die anstehenden Aufgaben bereits gegeben. Die Gegner werden in der Auslosung am 31. März ermittelt.

"Ich werde daran nicht nur aktiv teilnehmen, sondern mich auch intensiv in die Veranstaltung einbringen", sagte Zverev zu den Matches in der Hansestadt: "Mit dem Heimvorteil im Rücken hat Deutschland eine große Chance, den Aufstieg in das Finalturnier zu schaffen."

Die Parallelgruppen werden in Bologna, Glasgow und Malaga ausgetragen. Die Finalrunde, an der sicher bereits Kroatien, Serbien, Großbritannien und Kanada teilnehmen, steigt vom 23. bis 27. November an einem noch nicht veröffentlichten Austragungsort. Titelverteidiger Russland ist aufgrund der Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen.

