Australian-Open-Finalist Dominic Thiem hat sich erneut zur Trennung von seinem langjährigen Trainer Günter Bresnik und der daraus resultierenden öffentlichen Auseinandersetzung zu Wort gemeldet. "Ich glaube, dass es für beide keine einfache Zeit danach war", sagte der 26-Jährige in einem Interview mit "ServusTV". Zuletzt hatte auch Bresnik seine Kritik an seinem ehemaligen Schützling relativiert.

"Es war eine richtig lange Beziehung, in der man extrem viel Zeit miteinander verbracht hat – mit Höhen und Tiefen, die nur ganz wenige Leute miteinander erleben", fügte der Weltranglistendritte an.

Auch Ex-Coach Günter Bresnik war zuletzt nach seiner zuvor geäußerten Kritik an seinem ehemaligen Schützling zurückgerudert.

Trotz der gegenwärtigen Spielpause auf der Tour betonte Dominic Thiem, dass es in sportlicher Hinsicht sein ganz großer Traum sei, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. "Solange ich dieses Ziel nicht erreicht habe, motiviert mich das allein jeden Tag", sagte er.

Thiem über Australian Open: "Eine der geilsten Zeiten meines Lebens"

Der Österreicher stand in seiner Karriere bereits dreimal in einem Grand-Slam-Endspiel. Zuletzt gelang ihm jenes Kunststück bei den Australian Open zu Beginn des Jahres, wo er sich letztlich Novak Djokovic in einem hochklassigen Finale geschlagen geben musste.

Dennoch blickt der 26-Jährige mit durchweg positiven Gefühlen auf die Zeit in Down Under zurück.

"Die Turnierwochen in Australien mit dem ATP-Cup und den Australian Open waren eine der geilsten Zeiten meines Lebens. Wenn auch mit einem kleinen Makel", resümierte Thiem.

