Getestet wurden die Spieler sowohl während Turnieren (in Competition) und außerhalb von Turnieren (out of Competition). Nicht mitgezählt in der Aufstellung wurden Test der jeweiligen nationalen Antidoping-Agenturen.

Jan-Lennard Struff musste im vergangenen Jahr 14 Mal während Turnieren zur Probe, häufiger als jeder andere Profi. Außerhalb von Turnieren wurde er 17 Mal getestet.

Die komplette Test-Übersicht der ITF

Roger Federer, der aktuell verletzungsbedingt auf der Tour fehlt, wurde 2019 in Turnieren neun Mal und außerhalb von Turnieren 20 Mal getestet, bei Nadal waren es zwölf Mal (17 außerhalb) und bei Novak Djokovic zehn Mal (14 Mal außerhalb).

Barty häufig, Williams selten bei der Probe

Alexander Zverev musste sieben Mal während Turnieren zur Probe und zusätzlich noch zehn Mal in den Traingsphasen dazwischen.

Bei den Damen stehen Ashleigh Barty und Elina Svitolina ganz oben auf der Liste, die von der International Tennis Federation, kurz ITF, veröffentlicht wurde. Serena Williams hingegen, die sich über die häufigen Proben immer wieder aufregt, musste lediglich sechs Mal (fünf außerhalb) zur Probe erscheinen.

Positiv getestet wurden kürzlich der Weltranglisten-73. Nicolas Jarry und der Doppelspieler Robert Farah. Beide wurden erst vorläufig gesperrt, Farah schob die positive Probe auf kontaminiertes Fleisch und wurde wenig später freigesprochen.

