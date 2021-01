Die Sieben-Tage-Inzidenz lag Down Under zuletzt bei rund bei 0,2 Fällen je 100.000 Einwohner. Um diese Zahlen nicht zu gefährden, mussten alle einreisenden Tennis-Profis für zwei Wochen in Quarantäne. Diese endete nun für viele.

Der Blick nach Australien dürfte daher für viele Sportfans in Europa ein Hoffnungsschimmer sein, was vielleicht schon in nicht allzu ferner Zukunft auch hier wieder möglich sein könnte. Bis dahin heißt es wohl oder übel am Fernseher, die Stimmung in den australischen Tennis-Arenen zu genießen.