Kyrgios begründete seine Entscheidung: "Federer war der erste Spieler, der auf jeder Art von Untergrund so dominant war. Ich glaube, die Art und Weise, wie er das Spiel spielt, ist etwas Besonderes." Kyrgios verglich Federer auch mit dem ehemaligen US-Basketballprofi Michael Jordan. So seien beide ebenso Sportler wie Statussymbol.

Die Tenniswelt stellt sich immer wieder die Frage, welcher Spieler der GOAT ("Greatest of all time") ist. Bei dieser Diskussion fallen meistens die Namen Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic, laut Kyrgios sei das auch "eine Debatte, die man führen kann."

Obwohl für den Australier Federer der GOAT ist, schwärmte der 23-Jährige auch von Rafael Nadal. Kyrgios beeindruckt vor allem die Sandplatz-Dominanz des Spaniers. Vor wenigen Wochen erst gewann Nadal zum 13. Mal die French-Open und setze sich im Finale souverän in drei Sätzen gegen Novak Djokovic durch. Der Australier meinte: "Ich glaube nicht, dass wir so etwas jemals wieder erleben werden. Jemand, der auf einem Untergrund so dominant ist. Man kann auch argumentieren, dass er der Größte ist."