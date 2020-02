In den nächsten Wochen bis April soll das Dach nun regelmäßig getestet werden, damit ein reibungsloser Ablauf bei den am 24. Mai startenden French Open (live bei Eurosport) möglich ist. Geplant ist, dass es sich innerhalb von 15 Minuten schließt, also nur eine kurze Unterbrechung des Spielgeschehens nötig ist.

Der Philippe-Chatrier ist aktuell der einzige überdachte Platz bei den French Open in Paris. In Wimbledon und bei den US Open in New York sind jeweils zwei Plätze überdacht, bei den Australian Open in Melbourne sogar drei.

Häufige Verzögerungen

In der Geschichte der French Open gab es mehrmals lange Verzögerungen und Ausfälle durch Regen. Deshalb und wegen der im Schnitt längeren Dauer der Matches auf Sand im Vergleich zu anderen Belägen beginnt das Turnier inzwischen nicht wie üblich an einem Montag sondern bereits am Sonntag zuvor.

Am diesem Jahr soll nun auch eine Spielplanrevolution für faire Bedingungen bei den French Open sorgen.

Die French 2020 beginnen am Sonntag, den 24. Mai .

