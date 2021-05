Am 30. Mai beginnen in Paris die French Open. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres dauert bis zum 13. Juni.

In Roland-Garros sind alle Augen auf Rafael Nadal gerichtet. Der Spanier könnte in Roland-Garros nicht nur seinen 14. Titel holen, sondern mit seinem insgesamt 21. Grand-Slam-Erfolg zum alleinigen Rekordhalter avancieren.

Die größten Aussichten auf ein Top-Ergebnis aus deutscher Sicht hat Madrid-Sieger Alexander Zverev.

Zudem sind vor allem Novak Djokovic aus Serbien, der Grieche Stefanos Tsitsipas und der Österreicher Dominic Thiem zu beachten.

Bei den Damen fehlt Mitfavoritin Simona Halep. Die Rumänin musste verletzungsbedingt passen.

Stark einzuschätzen sind vor allem die Australierin Ashleigh Barty und Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen.

Die French Open 2021 live im TV

Die French Open 2021 im Livestream

Im Livestream im Eurosport Player habt ihr in Eigenregie die Wahl zwischen allen Matches. Auf Bonuskanälen könnt ihr auch die Spiele verfolgen, die nicht live im TV übertragen werden.

Den Eurosport Player könnt Ihr auch bei "Joyn PLUS+" empfangen. Das komplette Programm bei "Joyn PLUS+" mit zahlreichen Fernsehsendern gibt es für nur 6,99 Euro pro MOnat.

French Open im Liveticker bei Eurosport.de

Hier gibt es News, viele Highlight-Videos und einen Liveticker von den French Open 2021.

Roland-Garros bei HD+ in UHD HDR

Eurosport und HD+ präsentieren die French Open in bester Bildqualität. Der Eventsender Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ wird zu Roland-Garros wieder scharf geschaltet und überträgt in UHD HDR alle Partien, die an den 15 Turniertagen auf dem Centre Court Philippe-Chatrier stattfinden: Rund 120 Stunden Live-Action, inklusive der Halbfinal- und Finalspiele, in brillanter Bildqualität.

