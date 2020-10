Carreño Busta unterstellte ihm nach der Partie recht offen, übertrieben zu haben. "Das ist doch ganz normal", entgegnete der 29-Jährige auf die Frage, was er von Djokovics Verletzung halte: "Das passiert immer, wenn das Match kompliziert für ihn wird."

Diese Vorwürfe sind auf der ATP-Tour indes nicht neu. Immer wieder hatten sich Spieler negativ darüber geäußert, dass Djokovic in für ihn heiklen sportlichen Situationen zu "medical timeouts" greife. Beweisen könne man dem Serben das natürlich nicht.

So nahm's auch Carreño Busta am Mittwoch mit einem Achselzucken hin. "Es hat mich nicht wirklich überrascht. Ich denke, es ist sogar ein gutes Zeichen, wenn er den Physio ruft, weil es bedeutet, dass es nicht gut für ihn läuft. Wenn er am gewinnen ist, passiert das nicht."