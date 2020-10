French Open

In der Runde der letzten Acht trifft er nun auf den an Position 13 gesetzten Russen Andrey Rublev, der gegen Marton Fucsovics in einem echten Abnutzungskampf triumphierte. Der 22-Jährige hatte gegen den Ungarn bereits mit 0:1 Sätzen zurückgelegen, kämpfte sich jedoch zurück und gewann am Ende in vier Sätzen 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3). Nach fast vier Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball.