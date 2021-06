Publiziert 03/06/2021 Am 09:04 GMT

Sie werden von einem nachrückenden Doppel ersetzt. Bereits am Donnerstag sollen daher Thiem-Bezwinger Pablo Andújar und Pedro Martínez (beide Spanien) anstelle der beiden Kroaten zum Erstrundenmatch antreten.

Die Gegner auf Court 8 sind ihre Landsmänner Feliciano Lopéz und Jaume Munar.

Seit dem Beginn der Qualifikation zu dem Sandplatz-Klassiker wurden insgesamt 2446 Tests bei Spielern und ihren Teams durchgeführt, erklärte der Veranstalter. Dies ist der erste Fall, bei dem die Turnierleitung gemäß des Gesundheitsprotokolls Spieler aus dem Wettbewerb nehmen muss.

Wimbledon Jamie Murray will Wimbledon vor voller Hütte VOR 4 MINUTEN

Weiter hieß es in der Pressemitteilung, dass alle Spieler regelmäßig getestet werden und sich in sogenannten "Bubbles" befinden, um so wenige soziale Kontakte wie möglich zu haben.

Das könnte Dich auch interessieren: Träumen erlaubt: Zverev lässt die Muskeln spielen

(Mit SID)

Matchball Becker: Das sind Zverevs Waffen zum Erfolg

French Open Wahnsinnsmatch in Roland-Garros: Chile-Fans tricksen Veranstalter aus VOR EINER STUNDE