Publiziert 01/06/2021 Am 14:33 GMT | Update 01/06/2021 Am 14:48 GMT

"Ich muss mit großer Enttäuschung mitteilen, dass ich von Roland-Garros zurückziehen muss. Ich bin während eines Pressetermins nach meinem Match am Sonntag gefallen und habe mich am Knöchel verletzt. Nach einem MRI und Gesprächen mit meinem Team habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, dass es keinen Sinn macht, weiterzuspielen", so die 31-Jährige in ihrem Statement.

In der ersten Runde hatte sich die 31-Jährige gegen Greet Minnen aus Belgien durchgesetzt, anschließend passierte ihr Missgeschick. "Das ist unglaubliches Pech, aber ich werde stark bleiben und mein Bestes geben, um rechtzeitig für die Rasensaison fit zu werden", schrieb Kvitova.

