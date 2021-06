Publiziert 12/06/2021 Am 19:35 GMT | Update 12/06/2021 Am 20:40 GMT

Krawietz hatte in diesem Jahr ohne am Knie operierten Mies antreten müssen und scheiterte mit Horia Tecau (Rumänien) im Viertelfinale.

"Es ist einfach unglaublich. Ich habe noch nie solche Emotionen durchlebt. Das ist surreal", sagte Herbert, der im Halbfinale gegen die Kolumbianer Juan Sebastian Cabal und Robert Farah drei Matchbälle abwehren mussten und an der Seite von Mahut zum zweiten Mal nach 2018 den Titel in Roland-Garros holte.

"Das war ein Wahnsinnsturnier für uns beide. Wir haben Matchbälle abgewehrt und nun den Titel geholt", meinte Mahut, dem immer wieder Tränen in die Augen kamen.

Herbert und Mahut haben in ihrer gemeinsamen Doppel-Karriere alle Grand Slams gewonnen. 2015 holten sie den Titel bei den US Open, 2016 in Wimbledon und 2019 bei den Australian Open.

