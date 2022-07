Sind zwei Profis auf Augenhöhe, steht nur allzu häufig die Entscheidung im finalen Satz an. Steht es dann 6:6, kamen bislang ganz unterschiedliche Regelungen zur Anwendung.

Das Motto lautet nun: einheitlicher Match-Tiebreak statt Regel-Wirrwarr.

Bei allen vier Majors wurde im dritten (Frauen) beziehungsweise fünften (Männer) Satz eine einheitliche Zählweise eingeführt.

French Open ziehen als erstes Major nach

Der sogenannte Match-Tiebreak nach dem 6:6 geht solange, bis einer der beiden Profis zehn Punkte hat - oder entsprechend länger, bis zwei Punkte Vorsprung auf der Anzeigetafel stehen.

Wie es früher war: Finale Djokovic gegen Federer

Um die Veränderung am besten zu veranschaulichen, hilft ein Blick in die Vergangenheit. 2019 standen sich im Finale von Wimbledon Novak Djokovic und Roger Federer gegenüber. Das Match ging über die volle Distanz.

Die damalige Regelung in Wimbledon sah vor, dass der fünfte Satz - sollte keine vorzeitige Entscheidung fallen - bis zum Stand von 12:12 ausgefochten wird. Daraufhin folgte ein traditioneller Tiebreak.

Neuer Match-Tiebreak - Williams scheitert an Tan

Ein Beispiel für die neue Regelung ist das Erstrunden-Aus von Serena Williams beim diesjährigen Wimbledon-Turnier.

Die US-Amerikanerin scheiterte an der Französin Harmony Tan. Williams gelang im zweiten Spielabschnitt der Satzausgleich. Im dritten Satz erzwang sie den Match-Tiebreak. Dort setzte sich Tan schließlich 10:7 durch. Das Endergebnis lautete aus Williams' Sicht 5:7, 6:1, 6:7 (7:10).

70:68! Isner und Mahut für die Ewigkeit

In noch früheren Jahren galt in Wimbledon die Maßgabe, dass im fünften Satz so lange um den Sieg gekämpft wird, bis einer der beiden Profis zwei Spiele Vorsprung hatte.

Das führte zum längsten Match der Historie.

Das Spiel musste an drei Tagen ausgetragen werden und dauerte elf Stunden und fünf Minuten.

