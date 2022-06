"Es ist ein wenig enttäuschend und überraschend, weil sie auch in der WTA war", sagte die Weltranglistenerste nach ihrem Halbfinaleinzug gegen Jessica Pegula (6:3, 6:2) . Mauresmo war einst selbst die Nummer eins der WTA-Weltrangliste gewesen und hatte 2006 sowohl die Australian Open als auch Wimbledon gewonnen.

Entsprechend verständnislos reagierte Swiatek auf die Aussagen der Olympischen Silbermedaillengewinnerin von 2004. Zwar sei es aus ihrer Sicht für alle Spieler angenehmer, in der Day Session zu spielen, erklärte die Polin und verteidigte sich: "Natürlich möchte ich unterhalten und mein bestes Tennis in jedem Match zeigen. Es macht keinen Unterschied, ob Day oder Night Session."

Dennoch zeigte sie sich von den Aussagen der 42 Jahre alten Französin enttäuscht. "Es ist Geschmackssache, ob man Herren- oder Damentennis vorzieht, oder ob man beides gleich gerne schaut. Aber ich denke, das Frauentennis hat viele Vorteile", erklärte Swiatek, die derzeit bei 33 Siegen in Folge steht und damit nach einem Uralt-Rekord von Venus Williams aus dem Jahr 2003 greift

"Einige sagen möglicherweise, es ist unberechenbar und Frauen sind nicht so beständig. Aber auf der anderen Seite kann gerade das sehr anziehend sein und mehr Leute begeistern. Es kommt also darauf an, es ist die persönliche Sichtweise der Leute", erklärte die French-Open-Siegerin von 2020. Swiatek hatte am Mittwoch das Halbfinale mit einem klaren 6:3, 6:2-Erfolg gegen Pegula klargemacht und trifft bereits am Donnerstag (live im TV auf Eurosport und bei Eurosport auf Joyn!) auf die Russin Daria Kasatkina.

