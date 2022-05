Nach 1:52 Stunden verwandelte Alcaraz, der sich im Laufe der Partie immer weiter steigerte, seinen ersten Matchball.

Alcaraz ließ nicht einen Breakball gegen sich zu und dominierte die Partie nach Belieben. Im dritten Satz gelang seinem überforderten Gegenüber Londero nicht einmal mehr ein Spielgewinn.

Ad

Der junge Spanier schraubte damit weiter an seiner schon jetzt beeindruckenden Bilanz im Jahr 2022. Mittlerweile steht die Nummer sechs der Welt bei 29 Siegen, denen nur drei Niederlagen gegenüberstehen.

French Open Wie verhext! Thiem geht auch bei den French Open in die Knie VOR 9 STUNDEN

In Paris jagt Alcaraz seinen ersten Grand-Slam-Titel. Es wäre bereits der fünfte Turniersieg in der laufenden Saison. Neben den beiden Masters in Miami und Madrid hatte der Spanier auch in Barcelona und Rio de Janeiro triumphiert.

Eurosport-Podcast Das Gelbe vom Ball - neue Folge mit Mischa Zverev:

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev sieht Alcaraz trotz seiner klaren Finalniederlage in Madrid gegen ihn aber noch nicht als einen der ersten Anwärter auf den Titel in Paris an. Dies bleiben für Zverev Rafael Nadal und Novak Djokovic. "Es braucht mehr, um ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, als nur gut Tennis zu spielen", sagte Zverev vor dem Turnierstart.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zverev spielt seine Klasse aus - starker Auftakt in Roland-Garros

(mit SID)

Verwirrung beim Walk-In: Ofner muss auf Zverev warten

French Open Maria und Niemeier sorgen für deutschen Fehlstart: "Bitter und frustrierend" VOR 10 STUNDEN