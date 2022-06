Ruuds Vater Christian habe daraufhin versucht, beim Turnierveranstalter zu intervenieren.

Zunächst ohne Erfolg, da der Regen kein Training auf den unüberdachten Außenplätzen zuließ.

Ad

"Es war kein Drama, aber es gab ein bisschen Frust, weil Casper in der Zeit, in der wir darüber gesprochen haben, hätte trainieren können", erklärte Øivind Sørvald, Tennisexperte bei Eurosport in Norwegen.

French Open 886 Mal Roland-Garros - die French Open live bei Eurosport 17/05/2022 AM 09:53

Ruud soll nun eine neue Chance bekommen, wenn der Regen nachlässt.

Das Halbfinale gegen Marin Cilic steigt frühestens um 17:30 Uhr, wird aber deutlich später beginnen - was daran liegt, dass Alexander Zverev und Rafael Nadal ihr Halbfinale bis dahin nicht beendet haben werden.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Double-Chance - Gauff steht in zwei French-Open-Finals

Top-5-Schläge von Djokovic: Superstar zaubert bei French Open

French Open Unmenschlich! Nadal wehrt vier Satzbälle am Stück gegen Zverev ab VOR 31 MINUTEN