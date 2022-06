Nur wenige Minuten waren gespielt, da beschwerte sich die 18-Jährige bei Schiedsrichterin Marijana Veljovic schon über ihre Gegnerin. Die 28-jährige Italienerin stöhne zu laut und zu lange, monierte Gauff.

"Normalerweise ist mir das egal, aber wenn ich den Ball schlage, schreit sie immer noch", sagte die Amerikanerin.

Ad

Veljovic antwortete, sie werde sich darum kümmern, wenn sie die Zeit dazu finde. Kurze Zeit später war es dann bei einem Seitenwechsel so weit. Die Schiedsrichterin sprach Trevisan darauf an und ermahnte die 28-Jährige, weniger laut zu stöhnen, um Gauff nicht in ihrem Spiel zu behindern.

French Open Trevisans Geschichte beeindruckt Tennis-Welt: "Inspiration für alle" VOR 8 STUNDEN

Doch Trevisan blieb davon unbeeindruckt. Sie antwortete, dass sich bisher noch niemand darüber aufgeregt habe und sie schon immer so laut stöhne. Daher werde sie daran nichts ändern, stellte die Italienerin klar.

Gauff ließ sich in der Folge jedoch nicht weiter von der Stöhnerei Trevisans irritieren und zog ihr Spiel durch. Die junge US-Amerikanerin spielt nun am Samstag im Finale von Roland-Garros gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek um ihren ersten Grand-Slam-Titel.

Das könnte Dich auch interessieren: Ruud reagiert exklusiv auf Runes Anschuldigungen: "Eine große Lüge!"

Weltklasse! Gauff beendet Monster-Rally mit erbarmungsloser Rückhand

French Open Rune wehrt sich nach Eklat: "Würde meine Mutter nie wegschicken" VOR 10 STUNDEN