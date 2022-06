Mit Zahlen kann Iga Swiatek normalerweise sehr gut umgehen, die Nummer eins der Tenniswelt liebt die Mathematik. Nach ihrem Halbfinaleinzug in Paris verzettelte sich die Titelanwärterin Nummer eins aber bei einer einfachen Aufgabe.

Einen Tag nach ihrem 21. Geburtstag rechnete sich Swiatek ein Jahr zu alt und schrieb in ihrer obligatorischen Siegesbotschaft "#22" auf die Kameralinse."Ich habe in dem Moment vergessen, wie alt ich bin", sagte die Polin dem Tennis Channel nach dem 6:3, 6:2-Viertelfinale gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula schmunzelnd.

Manchmal sei sie nach harten Matches ein bisschen durcheinander. Ihr begegnen bei den French Open derzeit aber auch enorm viele Zahlen, die 33 beispielsweise.

So viele Matches hat Swiatek mittlerweile nacheinander gewonnen und kratzt damit immer mehr an historischen Bestmarken. Einzig Serena Williams (34 Erfolge bis Wimbledon 2013) und Venus Williams (35 Erfolge bis Linz 2000) haben in diesem Jahrhundert längere Siegesserien vorzuweisen als die Frau, die nach dem Karriereende von Ashleigh Barty im März die Tour dominiert.

Swiatek trifft auf Halbfinal-Debütantin

Auf der Jagd nach ihrem zweiten Titel in Paris trifft sie nun am Freitag (15:00 Uhr live im TV auf Eurosport und bei Eurosport auf Joyn!) auf Darja Kasatkina, die das Duell zweier Russinnen gegen Veronika Kudermetova gewann und erstmals im Halbfinale von Paris steht.

Die 25-Jährige setzte sich am Mittwoch mit 6:4, 7:6 (7:5) durch und kann weiter die erste Siegerin ihres Landes in Roland Garros seit Maria Scharapova 2014 werden.

Das zweite Halbfinale bestreiten danach die ungesetzte Italienerin Martina Trevisan und Coco Gauff aus den USA. Das große Talent ist mit 18 Jahren noch etwas jünger als Swiatek. Aber nur rund drei Jahre.

(SID)

