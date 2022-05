"Ich bin nicht mehr so der Profi wie früher", hatte der Weltranglisten-148. Kohlschreiber nach seinem Erstrundenaus in München gesagt.

Er halte sich weiter fit, trainiere aber nicht mehr zweimal am Tag.

Ad

Auch die Qualifikation für Wimbledon will die einstige Nummer 16 der Welt in diesem Jahr noch spielen, dazu womöglich die ATP-Turniere in Stuttgart und Halle.

French Open French-Open-Quali: Siegemund und Niemeier starten stark - Männer enttäuschen VOR 14 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: French-Open-Quali: Siegemund und Niemeier starten stark - Männer enttäuschen

(SID)

Er kann's noch! Thiem glänzt mit Tweener

ATP Genf Nächste Klatsche: Thiem nach Comeback weiter sieglos VOR 15 STUNDEN