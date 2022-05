Sandgren war für die erste Runde einer Qualifikation ein undankbares los. Immerhin stand er bereits in den Top 50 der Welt, erreichte zweimal das Viertelfinale bei den Australian Open in Melbourne.

Zwar gilt Hartplatz als der stärkste Belag des 30-Jährigen. Auch auf Sand hat er aber schon einige starke Ergebnisse einfahren können.

Ad

Dennoch ging Monteiro als Favorit in die Partie. Der Brasilianer hatte nicht nur die zuletzt besseren Resultate sondern fühlt sich auf Sand auch zuhause. In der Weltrangliste steht er in den Top 100.

French Open French-Open-Quali: Siegemund und Niemeier starten stark - Männer enttäuschen GESTERN AM 21:13

Nächster Gegner Sandgrens ist Andrey Kuznetsov aus Russland. Der besiegte den Briten Ryan Pennison 6:2, 6:2.

Das könnte Dich auch interessieren: French-Open-Quali: Siegemund und Niemeier starten stark - Männer enttäuschen

Der Matchball: Gerlach schlägt ehemalige Top-Ten-Spielerin

ATP Genf Nächste Klatsche: Thiem nach Comeback weiter sieglos GESTERN AM 21:08