Tennisprofi Jan-Lennard Struff (30) blickt den erstes Matches seit Beginn der Coronapause mit Spannung entgegen. Die am Dienstag startende Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes (DTB) biete "vielen deutschen Spielern die Möglichkeit, wieder Matches zu spielen. Ich freue mich, dass es wettkampftechnisch wieder los geht", sagte Struff.

In den vergangenen Wochen habe er immer wieder am Bundesstützpunkt in Kamen trainiert, das Training unterscheide sich jedoch stark von einem richtigen Wettkampf.

Der Weltranglisten-34. ist der topgesetzte Profi der DTB-Serie. Struff schlägt zunächst in Neuss auf, wo sogar vor bis zu 100 Zuschauern gespielt werden darf. Weitere Gruppenspielorte bei den Herren sind Großhesselohe, Troisdorf und Überlingen. Insgesamt duellieren sich 32 Spieler in acht Gruppen um den Einzug in die Zwischenrunde. Nach den Halbfinals findet die Finalrunde ab dem 21. Juli in Großhesselohe statt.

Die 24 Teilnehmerinnen im Damen-Feld (ab 16. Juni) spielen zunächst in Darmstadt, Versmold und am DTB-Bundesstützpunkt in Stuttgart. Mit dabei ist unter anderem Laura Siegemund. "Ich bin wirklich gespannt, wie schnell ich wieder in den Turniermodus finden werde", sagte die 32-Jährige: "Auf jeden Fall ist es eine gute Vorbereitung für den Tag, an dem es dann hoffentlich wieder auf der WTA-Tour losgeht." Die Finalserie der Frauen steigt ab dem 14. Juli in Versmold.

Alle Spiele der DTB-Serie werden bei Tennis Channel Deutschland gestreamt.

