John McEnroe und Jimmy Connors waren berüchtigt für ihre Wutausbrüche auf dem Platz. Die Hochzeiten der beiden Tennis-Ikonen liegen rund 40 Jahre zurück, dennoch werden heutzutage gerne Parallelen gezogen, wenn die aktuellen Stars der Szene sich danebenbenehmen.

Justine Henin findet den Vergleich nur bedingt passend. "Natürlich" hätten McEnroe und Connors Grenzen überschritten, "aber sie blieben in ihrem Match, waren einsichtig", so die Belgierin, die ihre Laufbahn 2011 beendete.

"Ich würde es vorziehen, wenn die Profis sich durch ihren Spielstil auszeichnen würden, mit dem Publikum kommunizieren, Dinge teilen, kreativ sind", so Henin gegenüber Eurosport.

Aufgezeichnet aus der TV-Show Eurosport Tennis-Club

Erlauben sich die Tennisprofis, ganz allgemein gesehen, zu viel auf dem Platz?

Justine Henin: Ja, sie gehen zu weit. Wir erleben Szenen, die nicht akzeptabel sind. Spieler, die den Platz ohne ersichtlichen Grund verlassen, wie etwa Alexander Bublik. Bei Victoria Azarenka hat man das vor Kurzem ebenfalls gesehen. Man darf nicht vergessen: Es gibt Menschen, die Eintrittskarten gekauft haben, Fernsehsender, die Gebühren aufbringen. Dazu kommen Sponsoren, die ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, um diese Spieler bezahlen zu können. Ich finde das nicht akzeptabel.

Ganz neu ist das Phänomen nicht.

Man hört oft, dass es auch damals schon Entgleisungen gab. Ich finde dennoch, dass wir derzeit eine Eskalation erleben, die inakzeptabel ist. Man kann sich am Tennisspiel von Kyrgios erfreuen, an den Momenten, in denen er wunderbar spielt. Ich bewundere das, andererseits leistet er sich Aussetzer, die man nicht akzeptieren kann. Denken wir an Alexander Zverev oder an Daniil Medvedev bei den Australian Open - wo soll die Grenze gezogen werden? Jenson Brooksby ging in Miami nicht einmal zum Balljungen, um sich zu entschuldigen Kyrgios explodiert nach seiner Niederlage gegen Rafael Nadal in Indian Wells ebenfalls und traf mit seinem Schläger fast einen Balljungen. Mit dem Argument, dass er ihn nicht getroffen hat, wird er nicht einmal bestraft! Ich finde, es ist wirklich an der Zeit, damit aufzuhören, Schläger zu zerbrechen - denn das sind Bilder, die man nicht im Fernsehen sehen will.